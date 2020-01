Kabarettistin Kroymann gewürdigt: Pointiert und feministisch

Mainz Die Kabarettistin Maren Kroymann („Nachtschwester Kroymann“) ist mit der Carl-Zuckmayer-Medaille des Landes Rheinland-Pfalz ausgezeichnet worden. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) würdigte sie am Samstagabend in Mainz.

Kroymann „jongliert in einer scheinbar großen Leichtigkeit mit der deutschen Sprache so, dass wir manchmal erst lachen und dann verstehen, dass es vielleicht auch zum Weinen wäre“, sagte Dreyer bei der Verleihung der Medaille an die 70 Jahre alte Schauspielerin, Kabarettistin und Sängerin vor mehr als 750 Gästen.