Kabarettist Pufpaff bekommt Deutschen Kleinkunstpreis

Mainz Der Kabarettist und Entertainer Sebastian Pufpaff bekommt heute den Deutschen Kleinkunstpreis 2020 in Mainz. Die Jury lobte den 43-Jährigen als „Meister der Widersprüche, der sich vom Teleshopping bis auf die große Kabarettbühne gespielt hat“ und „als gut gelaunten Zyniker“, der sein Publikum „aus der moralischen Komfortzone“ zwingt.

„Statt einfacher Wahrheiten bietet er Perspektivwechsel, bläst Klischees auf bis zur Selbstzerstörung und löst die komplexesten Probleme mit einer Pointe.“ Die Preisverleihung moderiert Urban Priol. Er ist selbst Preisträger des Kleinkunstpreises 2000 in der Sparte Kabarett.

Das Mainzer Unterhaus, eines der bedeutendsten Zentren für Kleinkunst in Deutschland, vergibt die Auszeichnung seit 1972. Der Preis ist in fünf Kategorien aufgeteilt und insgesamt mit 25 000 Euro dotiert. Damit ist der Kleinkunstpreis nach Angaben des Unterhauses die höchstdotierte Auszeichnung ihrer Art in Deutschland.