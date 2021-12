Justizminister Mertin besucht Mitarbeiter der JVA Diez

Herbert Mertin (FDP), Justizminister von Rheinland-Pfalz, sitzt in der Staatskanzlei. Foto: Andreas Arnold/dpa Pool/dpa/Archivbild

Mainz Justizminister Herbert Mertin (FDP) hat am Freitag die Justizvollzugs- und Sicherungsverwahrungsanstalt Diez besucht, um den Mitarbeitern an Heiligabend für ihren Dienst zu danken. Für alle Bedienstete, die an Heiligabend ihren Dienst verrichten, gab es als Zeichen der Anerkennung kleine Geschenke.

Das Jahr 2021 habe alle vor ganz besondere Herausforderungen gestellt, sagte er laut vorab verbreiteten Redetext. Die schwierige und belastende Situation der Pandemie habe leider noch nicht überwunden werden können. Dennoch habe der Justizvollzug kreative Lösungen gefunden. „Hervorzuheben ist insbesondere die vollzugseigene Impfkampagne, die schon im März begonnen hat“, hieß es laut Mitteilung. „Hier konnten bis heute insgesamt mehr als 4300 Impfungen unkompliziert an Bedienstete aber auch Gefangene direkt „hinter Gittern“ verabreicht werden.“

Die Justizvollzugs- und Sicherungsverwahrungsanstalt Diez ist eine von zehn Justizvollzugseinrichtungen des Landes Rheinland-Pfalz und eine von acht Justizvollzugsanstalten und mit 478 Haftplätzen im geschlossenen und 59 im offenen Vollzug eine der größten des Landes.

(dpa)