Konferenzen Justizminister für höheren Streitwert vor Amtsgerichten

Ein weiteres Thema der Konferenz waren Vorschläge für eine Reform der Strafprozessordnung angesichts bundesweit zunehmend längerer Prozesse vor allem vor Landgerichten, wie das Mainzer Ministerium mitteilte. Angedacht wurde, dass die teils durch viele Verfahren belasteten psychiatrischen Sachverständigen nicht mehr an allen Sitzungen eines Prozesses teilnehmen müssen. Vorgeschlagen wurde demnach außerdem, die Drei-Wochen-Frist für die Ansetzung neuer Termine in einem Verfahren auszudehnen. Wird eine solche Frist nicht eingehalten, droht ein Verfahren zu platzen. Auch sei denkbar, dass das Selbstleseverfahren ausgeweitet werde, dann also etwa Urkunden oder anderen Unterlagen nicht mehr in öffentlicher Sitzung in ein Verfahren eingeführt - also vorgelesen - werden müssen.