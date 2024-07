Kriminalität Justiz rechnet nach Festnahme mit Auslieferung von Häftling

Der 44 Jahre alte Häftling war Fahndern am Sonntag in Moldaus Hauptstadt Chișinău ins Netz gegangen. Ende Oktober vergangenen Jahres hatte der Mann einen von zwei JVA-Beamten beaufsichtigten Ausgang an einen Baggersee in Germersheim in Rheinland-Pfalz genutzt und war in ein angrenzendes Waldgebiet geflüchtet. Seine elektronische Fußfessel war kurze Zeit später im Stadtgebiet von Germersheim gefunden worden.