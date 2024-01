Ludwigshafen am Rhein Justiz nimmt Ermittlungen nach Brand von 2008 wieder auf

Frankenthal · Fast 16 Jahre nach einem Wohnhausbrand mit neun Toten in Ludwigshafen (Pfalz) hat die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen wieder aufgenommen. „Der Schritt erfolgte aufgrund von Hinweisen“, sagte der Leitende Oberstaatsanwalt Hubert Ströber am Dienstag in Frankenthal.

„Wenn wir neue Erkenntnisse haben, gehen wir diesen Dingen natürlich ergebnisoffen nach." Eine Prognose über den weiteren Gang der Ermittlungen wollte Ströber nicht abgeben. Der SWR hatte berichtet, dass die neuen Hinweise von einer Dokumentation des Senders ausgelöst worden seien. Ein Informant habe diese gesehen und sich gemeldet - demnach sollen sich zwei Männer in einem türkischen Gefängnis über den Brand unterhalten haben, wie es hieß. Dazu sagte Ströber, er widerspreche dem nicht. © dpa-infocom, dpa:240102-99-469979/3

(dpa)