Justiz arbeitet nach und nach wieder regulär

Ein Modell der Justitia steht auf einem Tisch. Foto: Volker Hartmann/dpa/Symbolbild

Mainz Gerichte und Staatsanwaltschaften in Rheinland-Pfalz sollen ihren regulären Betrieb allmählich wieder aufnehmen. „Schritt für Schritt wollen wir zum regulären Geschäftsbetrieb zurückzukehren“, sagte Justizminister Herbert Mertin (FDP) am Montag in Mainz.

