Personalwechsel : Juristin Simone Schneider wird neue Innenstaatssekretärin

Mainz Wieder ein Wechsel im Innenministerium in Mainz. Staatssekretär Stich geht in den einstweiligen Ruhestand. Seine Nachfolgerin kommt aus der Staatskanzlei.

Die Juristin Simone Schneider wird Nachfolgerin von Innenstaatssekretär Randolf Stich. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (alle SPD) will die 51-Jährige an diesem Dienstag ernennen, wie die Staatskanzlei am Montag in Mainz ankündigte. Schneider leitet derzeit die Zentralabteilung in der Staatskanzlei. Der 56 Jahre alte Stich muss sein Amt nach sieben Jahren aus gesundheitlichen Gründen aufgeben.