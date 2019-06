Juni-Hitzerekord: 38,9 Grad in Rheinland-Pflalz

Offenbach Hitze-Rekord für Juni am letzten Tag des Monats: Am Sonntag sind um 15.00 Uhr in Bad Kreuznach (Rheinland-Pflalz) 38,9 Grad gemessen worden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Nachmittag mitteilte.

