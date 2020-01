Junger Mann bei Streit mit Messer schwer verletzt

Ein Notarztwagen mit Blaulicht ist im Einsatz. Foto: Monika Skolimowska/ZB/dpa/Symbolbild.

Wörth Ein Mall soll bei einem Streit in Wörth am Rhein (Kreis Germersheim) seinen Kontrahenten mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt haben. Das 18-jährige Opfer erlitt in der Nacht auf Montag Stichverletzungen im Oberkörper, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa