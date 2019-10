Junger Mann bei SEK-Einsatz festgenommen

Trier Ein Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei hat einen 21-Jährigen in Fischbach an der Nahe bei Idar-Oberstein (Kreis Birkenfeld) festgenommen. Die Spezialkräfte rückten am Montagnachmittag aus, weil die Polizei zunächst von „einer gefährlichen Situation“ ausging, wie ein Sprecher der Polizei in Trier am Dienstag sagte.

