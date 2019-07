Junger Mann bei Motorradunfall schwer verletzt

Blaulicht an einem Fahrzeug des Rettungsdienstes. Foto: Soeren Stache/Archivbild.

Hallgarten Ein 21-jähriger Motorradfahrer ist am Mittwoch im Landkreis Bad Kreuznach schwer verletzt worden, seine Beifahrerin erlitt leichte Verletzungen. Der junge Mann kam nach Polizeiangaben am Mittag bei der Fahrt durch die Gemeinde Hallgarten in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab.

