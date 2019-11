Junger Mann aus Rheinland-Pfalz tot aus Rhein geborgen

Köln/Bad Neuenahr-Ahrweiler Ein seit Tagen vermisster 25-Jähriger aus Rheinland-Pfalz ist in Köln tot aus dem Rhein geborgen worden. Die Leiche wurde am Sonntag in der Nähe einer Diskothek gefunden, in der der junge Mann zuletzt gesehen worden war, wie die Polizei mitteilte.

Die Todesursache war demnach noch unklar.