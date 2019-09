Junge von Auto angefahren: Schwere Verletzungen

Die Aufschrift Notarzt steht auf der Unterseite eines Rettungshubschraubers. Foto: Fabian Sommer/Archiv.

Rettert Ein achtjähriger Junge ist am Dienstag von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Das Kind sei hinter einem Schulbus entlang auf die Straße in Rettert (Rhein-Lahn-Kreis) gelaufen und dort von dem Wagen erfasst worden, teilte die Polizei in Diez mit.

