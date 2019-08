Junge und Frau von Hunden gebissen

Kaiserslautern/Niederkirchen Bei zwei Hundeattacken in Rheinland-Pfalz sind eine Frau und ein Junge verletzt worden. Ein 12-Jähriger wurde an einem Einkaufsmarkt in Kaiserslautern am Samstag von einem Hund angegriffen. Das Tier war zwar angeleint, wie die Polizei am Sonntag mitteilte, die Leine war jedoch so lang, dass der Hund den Jungen im Vorbeigehen in den linken Oberschenkel beißen konnte.

