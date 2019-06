Junge stürzt auf Schultreppe und verletzt sich schwer

Ein Rettungswagen im Einsatz. Foto: Nicolas Armer/Archivbild.

Kaiserslautern Ein Fünftklässler ist im Treppenhaus einer Schule in Kaiserslautern gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Rettungskräfte brachten ihn ins Krankenhaus, wie eine Stadtsprecherin am Dienstag in Kaiserslautern sagte.

Der Junge liege im Koma, sei aber nicht lebensgefährlich verletzt. Zuvor hatte der SWR auf Twitter berichtet.