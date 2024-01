Kriminalität Junge soll Waffe in Schule gezeigt haben

Die Polizei in Mainz ermittelt, weil dort ein 15-Jähriger an einer Schule seinen Klassenkameraden eine Schusswaffe gezeigt haben soll. Mitschüler hätten der Schulleitung berichtet, dass der Junge die Waffe gezeigt habe, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Schulleitung habe die Beamten informiert, diese befragten Mitschüler des Jungen an der Integrierten Gesamtschule.