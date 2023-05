Landtag Junge Menschen sollen im Saarland mehr mitreden können

In einem von der SPD-Mehrheit abgelehnten Antrag hatte die CDU vorgeschlagen, Jugendliche in den Kommunen beispielsweise durch Anhörungen oder Jugendgemeinderäte zu beteiligen. Zudem könnte Jugendlichen während eines Studiums oder einer Ausbildung an einem anderen Ort die Kandidatur für ein kommunales Amt im Heimatort erleichtert werden. Die CDU sprach sich auch für die Schaffung eines Landesjugendparlamentes aus, das Beschlussempfehlungen an den Landtag geben könne.