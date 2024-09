Studie Junge Menschen sind gut vernetzt - und trotzdem einsam

In der Befragung gaben 93 Prozent der Teilnehmer in den Regionen Rhein, Main und Saar an, mindestens einen engen Freund oder Freundin zu haben. Neun von zehn Befragten pflegen demnach einen guten Kontakt zur Familie und fast ebenso viele (89 Prozent) sagen von sich, sie hätten mindestens ein Hobby, das sie erfüllt. Dennoch fühlten sich viele allein oder einsam.