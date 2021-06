Junge Männer schießen mit Spielzeugwaffen auf Passanten

Das Blaulicht eines Polizeifahrzeuges leuchtet. Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Kaiserslautern Mit Schaumstoffpfeilen aus Spielzeugwaffen haben zwei junge Männer und ein Jugendlicher am Montagabend Passanten in Kaiserslautern beschossen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, gingen Hinweise von Zeugen ein, die von mehreren Tatverdächtigen in einem durch die Stadt fahrenden Auto berichteten.

Die Beamten stellten den 18 Jahre alten Fahrer des Wagens und die 17 und 22 Jahre alten Beifahrer und kontrollierten sie. Dabei entdeckten die Beamten die Spielzeugwaffen - und auch Spuren von Cannabis sowie ein Tütchen mit Cannabisblüten. Alle Beteiligten erwartet nun eine Anzeige wegen Belästigung der Allgemeinheit. Gegen den Fahrer wurde zusätzlich ein Verfahren wegen Verstoßens gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.