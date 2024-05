Parteien Junge Leute sollen im Saarland mehr mitreden

Kinder und Jugendliche sollen im Saarland künftig besser als bisher an politischen Diskussionen und Entscheidungen im Land und in den Kommunen beteiligt werden. Ein Entwurf für ein entsprechendes „Beteiligungsgesetz“ wurde am Mittwoch vom Landtag in erster Lesung mit den Stimmen der regierenden SPD und der oppositionellen CDU auf den Weg gebracht. „Mit dem Beteiligungsgesetz setzen wir bundesweit Maßstäbe“, sagte Sozialminister Magnus Jung. Das Saarland werde damit „bunter, vielfältiger und demokratischer“.