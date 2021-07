Junge Leute als Stammzellenspender: Schulen ausgezeichnet

Mainz Fast 27.000 Schülerinnen und Schüler in Rheinland-Pfalz haben sich als mögliche Retter im Kampf gegen Blutkrebs registrieren lassen. Mitunter folgen nach Aktionstagen an den Schulen Jahre später Spenden.

Die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) hat drei Schulen ausgezeichnet, die sich im Kampf gegen Blutkrebs besonders engagiert haben. Die zusammen mit der DKMS (ehemals Deutsche Knochenmarkspenderdatei) auf die Beine gestellten Partnerschaften mit vielen Schulen in Rheinland-Pfalz seien eine Erfolgsgeschichte, sagte sie am Donnerstag in Mainz. Bei diesen Projekten können sich Schülerinnen und Schüler als mögliche Stammzellenspender registrieren lassen.