Junge in Bahnhofstoilette gelockt: Verdächtiger in U-Haft

Saarbrücken/Neunkirchen Die Polizei hat am Freitag im saarländischen Blieskastel einen mutmaßlichen Sexualstraftäter festgenommen. Der 33-Jährige kam in Untersuchungshaft, wie das Landespolizeipräsidium in Saarbrücken mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Er soll am Donnerstag vergangener Woche am Bahnhof in Neunkirchen einen Zwölfjährigen in eine Toilettenkabine gelockt haben, um ihn dort sexuell zu missbrauchen.