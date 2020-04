Junge: Brauchen nachvollziehbarere Corona-Bestimmungen

Mainz Nach Ansicht des rheinland-pfälzischen AfD-Fraktionsvorsitzenden Uwe Junge braucht es in der Corona-Krise nachvollziehbarere Regelungen. Er halte etwa die Grenze von 800 Quadratmetern für Geschäfte, die wieder öffnen durften, für eine „unsinnige Bestimmung“, sagte er am Dienstag in Mainz.

