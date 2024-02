Agrarpolitik Jungbauern aus Großregion demonstrieren in Schengen

Jungbauern aus der Großregion haben am Mittwoch im luxemburgischen Schengen gegen die europäische Agrarpolitik demonstriert. Mindestens rund 120 Traktoren hätten sich an der länderübergreifenden Aktion beteiligt, sagte eine Sprecherin der Polizei in Luxemburg. Die Landwirte hätten ihre Fahrzeuge auch auf der Moselbrücke zwischen Perl im Saarland und dem luxemburgischen Schengen abgestellt - aber eine Rettungsgasse freigehalten.