Sozialminister Jung sieht erheblichen Finanzbedarf für Krankenhäuser

Die Abgeordnete Réka Klein (SPD) beklagte zunehmende Kinderarmut. „Jedes fünfte Kind in Deutschland lebt in Armut. Im Saarland sogar jedes vierte Kind“, sagte sie. Dies sei „eine sehr traurige Bilanz“. Sie lobte Investitionen der Landesregierung in die Bekämpfung von Kinderarmut, beispielsweise ein Projekt gegen Armut in städtischen Quartieren, in denen die Armut extrem hoch sei.