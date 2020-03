Juncker: Keine Erinnerung an Gespräch mit Geheimdienstchef

Luxemburg Im Prozess um eine Geheimdienstaffäre in Luxemburg hat der frühere Regierungschef des Landes, Jean-Claude Juncker, sich auf Gedächtnislücken bezüglich eines Gesprächs mit dem Ex-Geheimdienstchef des Großherzogtums berufen.

Juncker sagte am Mittwoch als Zeuge vor dem Kriminalgericht in Luxemburg auf die Frage, ob es stimme, dass er im Januar 2007 die Abhöraktion mündlich genehmigt habe: „Ich kann mich an das Gespräch nicht mehr erinnern.“ Der frühere Geheimdienstchef und zwei andere Ex-Geheimdienstler sind wegen Verstößen gegen das Persönlichkeitsrecht und gegen den Datenschutz angeklagt. Sie verteidigen sich mit Hinweis auf eine mündliche Genehmigung Junckers.