Parteienforscher : Jun sieht Haase als Favorit für das OB-Amt in Mainz

Der Trierer Politikwissenschaftler Uwe Jun steht in seinem Büro an der Universität Trier. Foto: Harald Tittel/dpa/Archivbild

Mainz Ein parteiloser Kandidat bestätigt den Trend, dass Parteien auf der kommunalen Ebene eine geringere Rolle spielen. Nur Christian Viering von den Grünen konnte noch die Erwartungen erfüllen.

Nach der ersten Runde der Oberbürgermeisterwahl in Mainz geht der parteilose Kandidat Nino Haase aus Sicht des Parteienforschers Uwe Jun als Favorit in die Stichwahl am 5. März. Der Trierer Politikwissenschaftler sagte am Montag der Deutschen Presse-Agentur, Haase repräsentiere das bürgerliche Lager und könne davon ausgehen, auch Stimmen von CDU-, FDP- und SPD-Wählern zu bekommen.