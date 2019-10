Wahl in Lebach : Julia Michely neue saarländische Nabu-Vorsitzende

Wahl in Lebach

Lebach Nachdem die Ära Ulrich Heintz beim NABU Saar zu Ende gegangen ist, hat der Naturschutzbund jetzt eine neue saarländische Vorsitzende: Julia Michely.

Der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) hat eine neue saarländische Landesvorsitzende: Die Diplom-Biologin Julia Michely ist am Samstag bei der Landesvertreterversammlung in Lebach mit knapp 70 von 130 Stimmen gewählt worden und setzte sich damit gegen einen anderen Kandidaten durch, wie der scheidende Landesvorsitzende Ulrich Heintz berichtete. Er war nach 19 Jahren nicht mehr angetreten. Die 38 Jahre alte Michely setze auf Kontinuität und wolle die Bewegung „Fridays for Future“ stärker einbinden.