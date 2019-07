Julia Koschitz erhält Schauspielpreis

Die Schauspielerin Julia Koschitz. Foto: Georg Wendt/Archivbild.

Ludwigshafen Die Schauspielerin Julia Koschitz erhält den diesjährigen Preis für Schauspielkunst des Festivals des deutschen Films in Ludwigshafen. Die 44-Jährige sei eine Repräsentantin des jungen Deutschen Films und eine Verwandlungskünstlerin, sagte Festivaldirektor Michael Kötz am Donnerstag in der pfälzischen Stadt.

