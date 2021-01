Als stellvertretende Bundesvorsitzende : Klöckner und Baldauf auf CDU-Bundesparteitag wiedergewählt

Mainz/Berlin Die rheinland-pfälzische CDU-Landesvorsitzende und Bundeslandwirtschaftsministerin, Julia Klöckner, ist beim Bundesparteitag der Union als stellvertretende Bundesvorsitzende wiedergewählt worden. Sie erhielt am Samstag 787 von 965 Stimmen, das entspricht einem knapp 82 Prozent.

In den Bundesvorstand wiedergewählt wurden der rheinland-pfälzische CDU-Fraktionschef und Spitzenkandidat für die Landtagswahl im März, Christian Baldauf, mit 872 Stimmen, sowie die Bundestagsabgeordnete Mechthild Heil aus Andernach mit 683 Stimmen. Während Klöckner im CDU-Studio in Berlin an dem Parteitag teilnahm, verfolgte Baldauf den Parteitag aus der Landesgeschäftsstelle in Mainz.