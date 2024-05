Finanzen Julia Klöckner als Bundesschatzmeisterin der CDU bestätigt

Die Bad Kreuznacher Bundestagsabgeordnete und Ex-Bundesagrarministerin Julia Klöckner bleibt für die Finanzen der CDU verantwortlich. Die 51-Jährige wurde am Montag beim Bundesparteitag in Berlin von den Delegierten mit 83 Prozent der Stimmen als Bundesschatzmeisterin bestätigt, wie die rheinland-pfälzische CDU in Mainz mitteilte.