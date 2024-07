Wetterbilanz Juli im Saarland war nass und wärmer als in den Vorjahren

Gleichzeitig ließ sich auch die Sonne regelmäßig blicken: 234 saarländische Sonnenstunden entsprechen in etwa dem deutschen Durchschnitt im Juli, der bei 237 Sonnenstunden lag. Der Sonnenschein äußerte sich auch in den Temperaturen. Mit durchschnittlich 19,1 Grad war der Monat mehr als anderthalb Grad wärmer als in der vieljährigen Vergleichsperiode von 1961 bis 1990.