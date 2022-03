Jugendwettbewerb hofft auf viele Beiträge: Flut als Thema

Mainz Neue Anstöße und unerwartete Wege verspricht sich die Landeszentrale für politische Bildung von ihrer Aufforderung zur Einsendung kreativer Beiträge. Jugendliche können bis Anfang April mitmachen, einzeln oder in Gruppen.

Das Organisationsteam hofft auf eine rege Beteiligung. In den vergangenen Jahren hätten sich gerade Schulen aus dem Ahrtal rege beteiligt, sagte Sarah Scholl-Schneider von der Landeszentrale für politische Bildung. Der Wettbewerb sei aber so angelegt, dass er sich an junge Menschen in allen Regionen des Landes richte - an Schülerinnen und Schüler einer Realschule plus ebenso wie an einem Gymnasium oder an einer Berufsschule.