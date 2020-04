Jugendlicher will Krankenwagen stehlen und greift Polizei an

Mainz Bei dem Versuch, einen Rettungswagen zu kapern, ist ein Jugendlicher am Mainzer Hauptbahnhof festgenommen worden. Der 16-Jährige wehrte sich, trat nach den Beamten, spuckte sie an und beleidigte die Polizisten fortwährend, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Die Beamten seien wegen eines anderen Falls am Montagabend gegen 22.30 Uhr am Bahnhof im Einsatz gewesen. Da eine Person verletzt war und über Atemnot klagte, waren auch Rettungssanitäter vor Ort.