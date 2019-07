Jugendlicher von absackendem Baukran getroffen

Jugendlicher von absackendem Baukran getroffen. Foto: Nicolas Armer/Archivbild.

Pirmasens Ein Jugendlicher ist in Pirmasens von einem absackenden Kran getroffen und schwer verletzt worden. Bei dem 17-Jährigen handele es sich um den Sohn des Kranführers, teilte die Polizei in Pirmasens am Donnerstag mit.

