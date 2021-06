Jugendlicher Partygast verletzt Polizisten

Kaiserslautern Ein jugendlicher Partygast hat in Kaiserslautern zwei Polizisten verletzt. Die Beamten seien ebenso wie der leicht verletzte 17-Jährige in einem Krankenhaus behandelt worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Sie waren in der Nacht zum Dienstag wegen Ruhestörung zu der Party gerufen worden. Beim Anblick der Polizisten flüchteten einige Gäste, der 17-Jährige griff einen der Beamten an und schlug ihn mit den Fäusten. Dessen Kollege ging dazwischen, zusammen überwältigten sie den Jugendlichen. Dieser wurde seiner Mutter übergeben, die Party wurde aufgelöst. Gegen die Partygäste wurden Verfahren wegen eines Verstoßes gegen die Vorschriften zur Pandemie-Bekämpfung eingeleitet.