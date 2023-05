Neunkirchen Jugendlicher erschossen: Polizei nimmt 18-Jährigen fest

Ein 17-Jähriger ist am Montagabend im saarländischen Schiffweiler (Landkreis Neunkirchen) erschossen worden. Die Polizei hat als Verdächtigen einen 18-Jährigen festgenommen, wie das Landespolizeipräsidium Saarland am Dienstag mitteilte. Das spätere Opfer, ein Zeuge und der Verdächtige sollen sich im Keller des 18-Jährigen aufgehalten haben, sagte ein Sprecher der Polizei in Saarbrücken.