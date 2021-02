Jugendlicher bei Fastnachts-Autokorso schwer verletzt

Morbach Bei einem Autokorso ist ein 17-Jähriger in Morbach (Landkreis Bernkastel-Wittlich) schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, trafen sich mehrere Menschen mit insgesamt neun Autos, um Fastnacht zu feiern.

Der Jugendliche sei dabei am Donnerstagabend in einem der Autos im Kofferraum mitgefahren und habe die Beine nach draußen baumeln lassen. Als das Auto kurz gebremst habe, sei das darauffolgende Fahrzeug aufgefahren. Der 17-Jährige habe sich Verletzungen an den Beinen zugezogen und sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Gegen die 18 und 19 Jahre alten Fahrer ermittelt die Polizei wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr. Zu dem Treffen sei zuvor in den Sozialen Medien aufgerufen worden.