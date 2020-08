Jugendliche zünden Feuerwerkskörper und verletzen sich

Mainz Zwei Jugendliche haben in Mainz Feuerwerkskörper gezündet und sich verletzt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, zündete ein 14-Jähriger einen Feuerwerkskörper und steckte diesen am Rheinufer in eine gefundene Glasflasche.

