Konflikte Jugendliche werfen Eier auf Fenster mit Israel-Flagge

Marburg · Vier Jugendliche sollen im mittelhessischen Marburg mehrere Eier gegen eine Fensterscheibe geworfen haben, in der eine Israel-Flagge hing. Wie die Polizei am Montag mitteilte, sind die Jugendlichen zunächst am Samstagnachmittag in einem Mehrfamilienhaus gemeldet worden.

16.10.2023, 17:04 Uhr

Die Schriftzug «Polizei» leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Dort versuchten sie Polizeiangaben zufolge, den Besitzer der Flagge zu finden. Ein Zeuge habe die vier dann am frühen Abend bei den Eierwürfen gegen die Fensterscheibe beobachtet und dies der Polizei gemeldet. Nach der Tat seien die Jugendlichen unerkannt geflohen. Der Staatsschutz der Marburger Kriminalpolizei sucht nun Zeugen, die Hinweise geben können. Zu dem Vorfall kam es inmitten des seit mehr als einer Woche andauernden Kriegs zwischen Israel und der islamistischen Hamas. © dpa-infocom, dpa:231016-99-585966/2

(dpa)