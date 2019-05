Jugendliche in Unterkunft getötet: Prozess gegen Bewohner

Blumen und Kerzen stehen am Eingang zu einer kommunalen Unterkunft, in der Geflüchtete und Obdachlose untergebracht sind. Foto: Henning Kaiser/Archivbild.

Bonn In Bonn beginnt heute der Prozess gegen einen jungen Mann, der in Sankt Augustin eine 17-Jährige vergewaltigt und ermordet haben soll. Das Opfer aus Unkel im Kreis Neuwied war Anfang Dezember vergangenen Jahres in einer städtischen Unterkunft für Flüchtlinge und Obdachlose gefunden worden, wo der Angeklagte lebte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Der damals 19-Jährige, der sowohl die deutsche als auch die kenianische Staatsbürgerschaft besitzt, soll die Jugendliche nach einer Kneipentour mit in die Unterkunft genommen haben. Er war in der Unterkunft als Obdachloser untergekommen. In seinem Zimmer habe er sie laut Staatsanwaltschaft vergewaltigt. Als sie drohte, die Polizei zu rufen, soll er sie erstickt haben.