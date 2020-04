Jugendliche in Bingen verstoßen gegen Corona-Beschränkungen

Ein Blaulicht leuchtetauf dem Dach eines Polizeiwagens.

Bingen Acht Jugendliche haben sich auf einem Feldweg in Bingen trotz Corona-Krise und Ausgangsbeschränkungen getroffen und Alkohol getrunken. Sie hätten dicht an dicht auf zwei Bänken gesessen, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

