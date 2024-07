Berufseinstieg Jugendliche im Saarland nutzen Sommerferien für Praktika

250 Schülerinnen und Schüler im Saarland nehmen an der sogenannten „Praktikumswoche“ teil. Wie das Wirtschaftsministerium in Saarbrücken mitteilte, können Jugendliche ab 15 Jahren in den Sommerferien bei 190 Unternehmen Einblicke ins Berufsleben gewinnen. Insgesamt seien über eine Online-Plattform über 500 Praktikumsvorschläge weitergeleitet worden.