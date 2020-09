Jugendliche finden Übungspanzerfaust im Wald

Kaiserslautern In einem Wald bei Kaiserslautern haben Jugendliche eine Übungspanzerfaust gefunden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatten die beiden 14-Jährigen am Samstag im Wald Müll aufgesammelt. Dabei fanden die freiwilligen Abfallsammler unter Laub einen verdächtigen Gegenstand, den sie zunächst für eine Bombe hielten.

