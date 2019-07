Jugendliche dringen auf mehr politische Beteiligung

Mainz Die Fronten um das Wahlalter ab 16 Jahre sind in Rheinland-Pfalz seit langem verhärtet. Die für die nötige Mehrheit im Landtag erforderliche Zustimmung der CDU steht weiter aus. Inzwischen aber werden junge Menschen neu wahrgenommen, auch aufgrund der Klimaschutzproteste von „Fridays for Future“.

Bei der FDP hat sich die Fraktionsvorsitzende Cornelia Willius-Senzer das kommunale Wahlalter ab 16 zum Herzensthema gemacht. „Ich werde wieder hier stehen, viermal, fünfmal, sechsmal, bis wir es irgendwann einmal erreicht haben“, sagte sie im März bei der letzten Landtagsdebatte zum Thema. In einem Interview des „Trierischen Volksfreunds“ kündigte sie an, dass sie noch in diesem Sommer mit CDU-Fraktionschef Christian Baldauf darüber sprechen wolle.

Gerade bei den Kommunikationsformen gehen Jugendliche allerdings oft ihre eigenen Wege. Sie organisieren sich in Gruppen und Initiativen, halten sich in Gruppen von Messager-Diensten wie WhatsApp oder Telegram auf dem Laufenden. Und sie lehnen vielfach herkömmliche Strukturen mit Leitern oder Sprechern ab.

„Jugendliche beteiligen sich nicht in der klassischen Form, wie Erwachsene das wollen“, sagt Nadya Konrad in der Zentrale des Landesjugendrings in Mainz. Sie fänden sich zunächst völlig informell zusammen und entwickelten ihre eigenen Regeln in der Zusammenarbeit. „Für diejenigen, die Fridays for Future mit organisieren, ist das ein Riesen-Push.“ Aber auch alle anderen Teilnehmer profitierten von der Erfahrung, etwas ausrichten zu können und Beachtung zu finden. „Wichtig ist, dass sie das während der Schulzeit machen - sonst wäre es kein Streik.“