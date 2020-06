Jugendliche behindern Autofahrer in Homburg

In Westen gekleidete Polizisten. Foto: Silas Stein/dpa/Archivbild

Homburg Die Polizei Homburg ermittelt gegen drei Jugendliche wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, behinderten die Jugendlichen im Alter von 14 und 15 Jahren am Samstagabend mehrere Autofahrer in Homberg.

„Durch das wagemutige Verhalten der Jugendlichen hätte es zu schwerwiegenden Unfällen kommen könne“, hieß es weiter. Verletzt wurde aber niemand.