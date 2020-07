Einnahmeausfälle von 26 Millionen Euro : Millionen-Einbußen: Jugendherbergen hoffen auf mehr Gäste

Mainz/Saarbrücken Corona hat bei den Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz und im Saarland Einnahmeausfälle von 26 Millionen Euro verursacht. Sie hoffen, dass nach den Ferien Klassenfahrten wieder möglich sind.

Die Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz und im Saarland machen sich für die Wiederaufnahme von Klassenfahrten stark. „Klassenfahrten dürfen auch in Corona-Zeiten nicht ausfallen“, sagte der Vorstandsvorsitzende der Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz und im Saarland, Jacob Geditz, am Mittwoch. Die Jugendherbergen hätten jetzt ein Schutz- und Hygienekonzept vorgelegt, mit dem eine „sichere Klassenfahrt“ in die rund 40 Häuser gewährleistet werden könne. Dies betreffe sowohl den Aufenthalt als auch Programmabläufe, sagte Geditz der Deutschen Presse-Agentur.