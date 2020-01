Jugendherbergen bei Familien beliebt: Übernachtungsplus

Eine Person läuft mit einem Koffer über einen Flur. Foto: Christin Klose/dpa-tmn/dpa.

Mainz Die Zahl der Übernachtungen in den Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland hat sich im vergangenen Jahr kaum verändert. Insgesamt wurden rund 1,03 Millionen Übernachtungen gezählt, wie der Landesverband in Mainz am Mittwoch mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Das waren 2988 oder knapp 0,3 Prozent mehr als im Vorjahr. Einen deutlicheren Zuwachs gab es derweil bei Familien. Sie kamen auf knapp 368 700 Übernachtungen, drei Prozent mehr als 2018. Die Familien machten 2019 über 35 Prozent der Übernachtungen insgesamt aus. Rund ein Drittel der Übernachtungen entfiel auf Schulklassen, rund 28 Prozent machten Gruppen, Vereine und Organisationen aus.