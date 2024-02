Notfälle Jugendamt nach Tod von Kind: Keine Versäumnisse bei Pflege

Nach dem Tod eines siebenjährigen Mädchens in der Verbandsgemeinde Maikammer hat das Jugendamt keine Versäumnisse bezüglich des Pflege- und Gesundheitszustands des Kindes festgestellt. Das teilte die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße in Landau am Donnerstag mit Hinweis auf eine interne Aufarbeitung mit. Demnach habe es bis zu einem in der vergangenen Woche eingegangenen Hinweis keine Beschwerden oder Meldungen an das Amt gegeben.